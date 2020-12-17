مليشيا الحوثي تقترب من شبوة بالتزامن مع معارك عنيفة في كافة جبهات مارب

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يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم الاربعاء، أن مليشيا الحوثي تقترب من الخط الرابط بين محافظتي شبوة ومارب بالتزامن مع معارك عنيفة في جبهتي ‎مجزر و‎رحوم.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، بأن المليشيا الحوثية تواصل زحفها العسكري نحو مديرية حريب، من جهة الجوبة والرحبة، بعد إقترابها من السيطرة على الخط الرئيسي الواصل بين بيحان والجوبة ومأرب.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم العسكري شمل محاور شمال وغرب وجنوب محافظة مأرب، وسط تغطية نارية ومدفعية مكثفة.

ونوهت المصادر بأن المعارك العنيفة تركزت في جبل مراد والمناقل، في ظل تمركز لقوات الجيش اليمني على مشارف الجوبة.

ولفتت المصادر باندلاع معارك عنيفة بين قوات الجيش المسنودين بالقبائل ومقاتلات التحالف العربي من جهة، والمليشيا الحوثي من جهة أخرى، في جبهتي ‎مجزر ورحوم جنوب و‎شمال غربي مارب.

و تزامنت المعارك مع غارات شنتها مقاتلات التحالف على تجمعات للمليشيا في جبهة صرواح خلفت قتلى وجرحى حوثيين.

وبينت المصادر بأن المقاتلات استهدفت بغارات أخرى تجمعات للمليشيا ومدفعا من عيار ثلاثة وعشرين في جبهة ‎رحوم الواقعة على حدود مديرية جبل ‎مراد.

‏وفي الجبهة الغربية للمحافظة، لقي القيادي الحوثي المقدم ماجد علي الغيلي المدعو أبو حرب، قائد وحدات ما تسمى التدخل السريع في صفوف المليشيا، مصرعه مع سبعة آخرين في غارة لمقاتلات التحالف استهدفتهم في وادي حلحلان.

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