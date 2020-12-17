”بن عديو” يوجه بالقبض على متورطين بتفجير أنبوب نفطي (الاسماء)

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يزيد بن سلمان - شبوة - وجه محافظ محافظة شبوة، و رئيس اللجنة الأمنية، محمد صالح بن عديو، اليوم الاربعاء، الأجهزة الأمنية والعسكرية بإلقاء القبض على سعـيد علي فهـيد الحارثي ومساعد عبدالله ناصر فهـدان الحارثي ورعـد عوض الحارثي بعد تورطهم بتفجير أنبوب النفط من قطاع 18 صافر إلى قطاع 5 جنة.

يأتي ذلك عقب إتمام إجراءات التحري والتعرف على هويات المخربين، على أن يتم ضمهم للقائمة السوداء في المحافظة وتعميمها على إدارات الأمن في المحافظات الأخرى.

واكد بن عديو أن الأجهزة الأمنية والعسكرية لن تتوانى في الضرب بيد من حديد تجاه من يقوض أمن واستقرار المحافظة ويسعى لتخريب المنشآت الاقتصادية والاستثمارية للبلاد، خدمة لأصحاب المشاريع الضيقة والمشبوهة.

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