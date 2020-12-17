شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب صور ساخنة ووضعيات جنسية فاضحة للفنانة هيفاء وهبي وهي عارية بين احضان هذا الفنان الشهير ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في فضيحة جديدة ومدوية للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والتي تقاضي مدير أعمالها بتهمة النصب والاحتيال، سربت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” أربعة صور لها وهي شبه عارية.

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وحسب الصور المسربة التي نعتذر عن نشرها، فقد ظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بالمايوه وحمالة الصدر فقط، وذلك بعد ظهورها بفيديو جمعها بمعتصم النهار وهما يتهيأن لتبادل القبلات فيما بينهما، وذلك خلال تصوير أحد المقاطع في مسلسل “أسود الفتح”، والذي عمل على تأليفه الفنان أمين جمال، والمخرج كريم العدل

وارفقت هيفاء الفيديو برسالة تحمل كلمات معاني الحب والغزل بالفنان السوري قائلة: “قمرين دول ولا عينيك، ممثل هادئ ومحترم ويليق فيك النجاح، وسيم جداً”.



وتواجه اللبنانية هيفاء وهبي فضيحة كبيرة من العيار الثقيل إثر تداول صورة عارية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي في وضع مخل للآداب.

وشن عدد حسابات لمتابعين على موقع انستغرام حملة جدل قوية جداً ضد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي . في تعليقاتها على احدى الصور التي تظهر من خلالها بملابس فاضحة، مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتناقلونها سريعاً.

وتساءل المواطنين عن تفاصيل تلك الصور، وكيف تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي. وكيف وقعت بأيديهم.

وفي وقت سابق، أصدر قاضي غرفة المشورة بمحكمة الجيزة، قراراً بتجديد حبس الملحن المصري محمد وزيري لمدة شهر. بسبب اتهامه بخيانة الأمانة وسرقة أموال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وقال المحامي المصري ياسر قنطوش، الوكيل القانوني للفنانة هيفاء وهبي في بيان له. إن غرفة المشورة وبعد الاطلاع على جميع الأوراق أمرت بتجديد حبس محمد وزيري شهرا. على ذمة التحقيقات، فضلا عن منعه من السفر.

وأكد بيان المستشار القانوني ياسر قنطوش. أن قرار منع محمد وزيري من السفر صدر من جانب النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي صباح اليوم.

ويأتي قرار حبس الوزيري على خلفية اتهامه باختلاس 63 مليون جنيه عن طريق النصب والاحتيال من خلال توكيل من هيفاء وهبي وهو التجديد الرابع له بعد قرارات بتجديد حبسه منذ القبض عليه 15 يوما في كل مرة.

وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعيّ وثيقة تؤكد زواج هيفاء ووزيري وتبين قيمة المهر المتفق عليه.



وبحسب عقد الزواج الذي جرى تسريبه فإنّ مهر الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من محمد الوزيري كان 1000 جنيه مصري.

وعمل محمد وزيري لسنوات طويلة كمدير أعمال هيفاء وهبي، ومنذ عامين شارك بدور في مسلسلها “لعنة كارما”. حيث جسد شخصية شقيقها الذي لا يعرف عن الروابط العائلية بينهما، في حين تؤدي هيفاء دور المحتالة التي ترغب في استعادة حقها المالي من والدها. كما أنتج لها محمد فيلم “أشباح أوروبا” كأول تجربة له بالإنتاج في 2019.