شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن رسميا مصرع قائد الحزام الأمني والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأربعاء، مقتل قائد الحزام الأمني التابع للمليشيات في محافظة صعدة (شمال اليمن).
وقالت المليشيات الحوثية في بيان لها، إنها شيعت اليوم، قائد الحزام قائد الحزام الأمني بمحافظة صعدة الذي ينتحل رتبة رائد المدعو "ناجي علي أحمد صالح المقشي".
وأضافت، إن القيادي "المقشي" قتل في معركة الدفاع عن الوطن، دون الاشارة الا مكان وزمان مقتله.
وكانت مصادر أمنية قالت في حديث مع "المشهد اليمني"، إن تجار تجار المخدرات والحشيش اغتالوا أمس الثلاثاء، في محافظة صعدة، الرائد ناجي المقشي بعد منعه لمافيا المخدرات من تهريب عناصر متورطة في الاتجار بالمخدرات ومصادرة كميات تم القبض عليها في بعض النقاط الأمنية في المدخل الجنوبي للمحافظة .
وقالت المصادر إن الرائد المقشمي يعد من الضباط المكلفين في إدارة مكافحة المخدرات في صعدة والذي اعاق تجار المخدرات من الحركة بسهولة ورفض استلام مبالغ مالية أكثر من مرة كرشوة له نظير عدم إعاقة عملهم .
وأضافت المصادر أن الرائد ناجي المقشي تعرض لعملية اغتيال من قبل عصابات المخدرات في نقطة الجعملة بمديرية الصفراء في محافظة صعدة بعد اعاقته أكثر من مرة لعملية العبور للمخدرات من النقطة لتجار المخدرات .
وكانت عصابة المخدرات في صعدة قد أقدمت على حرق ملفات التحقيقات في جرائم المخدرات في محافظة صعدة قبل أكثر من شهر واعتدت على رجال الأمن وعدد من القضاة في المحافظه وقامت بتهريب عنصرين متهمين بالاتجار بالمخدرات .
هذا ويعد الصراع على تجارة المخدرات وفقا للمصادر الأمنية في محافظة صعدة من الخطوط الحمراء والتي يترتب عليها أصالة وتغيير أي قيادات أمنية تعيق من حركة المخدرات أو منافسة كبار التجار في المحافظه والتي تعود عليهم بمبالغ مالية كبيرة .
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