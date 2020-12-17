شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس هادي يصدر قرار جمهوري جديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قرار بترقية مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات بتعز. وقال مركز الإعلام الأمني بتعز، إن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 56 لعام 2020م قضى بترقية العقيد منصور طه دحان مدير عام فرع مصلحة الهجرة والجوازات في محافظة تعز إلى رتبة عميد. وأضاف في بيان له على صفحته بالفيسبوك أن القرار قضى بالعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

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