شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة تعليق الدراسة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي لمواجهة جائحة كورونا الثانية (تفاصيل) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم التابعة لمليشيات الحوثي بصنعاء، أنه لا يوجد أي قرار من الجهات الرسمية بشأن تعليق الدراسة في مناطق سيطرة الحوثيين

وقال المصدر إن ما تدعيه بعض المواقع الإخبارية بشأن تعليق الدراسة في مناطق سيطرة الحوثيين وذلك كإجراءات إحترازية للتصدي لموجة جائحة كورونا الثانية، هي أخبار غير صحيحة.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت يوم الأحد الماضي، من موجة ثانية من فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) في اليمن، قد تكون أكثر حدة من سابقتها، مؤكدة من بدء استعداداتها لمواجهة ذلك

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (OCHA)، في تقرير له إن شركاءها يستعدون لموجة ثانية من COVID-19 في اليمن.

وأضاف في تقريره أن “الموجة الثانية من فيروس كورونا، في فصل الشتاء قد تكون أكثر حدة، ولذا يكثف شركاء المعونة الاستعداد لإعطاء الاولوية لاحتياجات الفئات الضعيفة، وتعزيز الخدمات الصحية الاساسية واستمرار أنظمة المراقبة القائمة”.

التقرير أفاد “أنه من غير الواضح متى ستحدث الموجة الثانية”، لكنه عاد وقال “من المحتمل أن تبلغ ذروتها في أشهر الشتاء، وقد تكون أكثر قوة واستدامة من الموجة الأولى، لا سيما إذا تداخلت مع موسم الأنفلونزا”.