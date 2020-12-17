شكرا لبحثكم عن خبر اليمن تتذيل قائمة الدول في أبرز ثلاثة مؤشرات حول بيئة الأعمال 2020 وتتقدم بمؤشرين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احتلت اليمن الترتيب 187 على المستوى العالمي في تقرير بيئة أداء الأعمال 2020، لتأتي في مراكز متأخرة على المستوى العالمي والإقليمي في معظم المؤشرات، خاصة في مؤشر التجارة عبر الحدود 188 من 190 دولة، ومؤشر الحصول على الكهرباء 187، ومؤشر استخراج تصاريح البناء 186.

ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال اللوائح التنظيمية أو القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على الأعمال التجارية والاستثمارية في 190 اقتصاداً بغرض تقييم بيئة أداء الأعمال في 10 مجالات رئيسة.

ونفذت العديد من الإصلاحات على مستوى دول العالم حيث قامت 115 دولة من أصل 190 بتنفيذ 294 إصلاحا تنظيمياً لأنشطة الأعمال وفقا لتقرير 2020م.

ولم تحقق اليمن نتائج مرتفعة نسبياً في الترتيب سوى في مؤشري: تسجيل الملكية 86 ومؤشر دفع الضرائب 89، ويعود ذلك إلى حصول اليمن على درجات لا بأس بها في قيمة كلا المؤشرين تصل إلى 65.2 في مؤشر تسجيل الملكية و74.1 في مؤشر دفع الضرائب.

و بين التقرير حدوث تحسن طفيف في مؤشر بدء النشاط التجاري مقارنة بالتقرير السابق 2019.

وكان رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد أكد في تصريحات صحفية أن هجرات مكثفة لرؤوس الأموال إلى الخارج بسبب استمرار الحرب وغياب الأمن وتعطيل الخدمات الاساسية.

وقال إن 500 ألف منشأة اقتصادية لم يلتفت إليها أحد من الساسة والأحزاب والقوى المتصارعة سياسيا.

وأضاف، إن هجرات رجال الأعمال اليمنيين لم تعد تقتصر على مصر وماليزيا وتركيا وإفريقيا، بل وصلت حتى المناطق البعيدة مثل الأكوادور بحثا عن الاستقرار والتنمية.

وقال باعبيد، إن تكلفة شحن الحاوية من عدن إلى صنعاء أغلى من تكلفة شحنها من الصين إلى عدن.

وتفرض مليشيا الحوثي جمارك جديدة على كل تاجر يمر من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.