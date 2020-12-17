شكرا لبحثكم عن خبر اندلاع ثورة مسلحة على ميليشيا الحوثي في الحزم بالجوف والقبائل تسيطر على أول نقطة عسكرية وتنتشر في محيطها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قامت قبائل في محافظة الجوف بثورة مسلحة على ميليشيا الحوثي سيطرو خلالها على أول نقطة أمنية هامة في مدينة الجزم مركز المحافظة.

وقال مصدر مسؤول في محافظة الجوف أن قبائل بني نوف سيطروا على نقطة مدخل مدينة الحزم الشرقية صباح اليوم الأربعاء وتوزع مقاتلي القبيلة على محيط النقطة.

وأشار المصدر إلى أن هذا التحرك العسكري جاء بعد مقتل أحد أبناء القبيلة في نقطة الرميلة شرق مدينة الحزم.

وأكد المصدر فرار وهروب عناصر ميليشيا الحوثي من النقطة ومحيطها بعد ثورة القبائل.

ويجدر الاشارة إلى أن ميليشيا الحوثي فرضت مزيدا من القيود والمضايقات على المدنيين في مدينة الحزم منذ سيطرت الميليشيا على المدينة قبل أشهر.

وداهمت الميليشيا منازل المواطنين في أوقات سابقة في المدينة واعتقلت بعض أبناءها بطريقة همجية وغير قانونية كما منعت تداول العملة الوطنية الجديدة.