شكرا لبحثكم عن خبر أمريكا والسعودية تتعهدان بحل سياسي شمال لإنهاء الحرب في اليمن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بحل سياسي شامل يُنهي الصراع المستمر في اليمن منذ ست سنوات .

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن مايك بومبيو بحث في مكالمة هاتفية، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان ست نقاط من بينها الصراع في اليمن .

ولفت البيان إلى أن الوزيرين بحثا الجهود المبذولة للتغلب على الانقسامات بين دول الخليج والضرورية لردع الأعمال العدوانية الإيرانية في المنطقة، وعزمَ البلدين على تحقيق حلّ سياسي شامل للصراع في اليمن .

وفي وقت سابق دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف اليمنية إلى الانخراط في عملية تفاوضية تنهي الخلافات حول «الإعلان المشترك» الذي قدمه المبعوث الأممي كمبادرة لإنهاء الصراع في اليمن