شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو : شاهد لحظات تدمير طائرة حوثية مفخخة كانت في طريقها للسعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عرضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن،مقطع فيديو يظهر اعتراض وتدمير طائرة تابعة للميليشيات الحوثية أطلقتها باتجاه المملكة. ونشر الحساب الرسمي لقناة العربية، مقطع الفيديو عبر موقع «تويتر»، وأوضحت: «تحالف دعم الشرعية يعرض لقطات لاعتراض وتدمير طائرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيات صباح اليوم باتجاه السعودية، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية». وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي؛ أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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