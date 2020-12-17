شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. قيادي حوثي يحكي عن ثعبان ضخم أرسله الله لينقذهم من صاروخ والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال قيادي حوثي بارز، إن ثعبان ضخم ارسله الله للمقاتلين الحوثيين وأنقذهم من صاروخ قاتل.

وزعم القيادي الحوثي خلال لقاء تلفزيوني أن صاروخ تفجر على مقاتليهم وهم نيام دون أن يصحو من النوم.

كما زعم أن الله قد بعث ثعبانا لفراش اثنين من المقاتلين ويزعم أن الله قد بعث ثعبانا لفراش اثنين من المقاتلين ليبعدهما عن الفراض قبل انفجار الصاروخ.

وفي سياق حديثه يقول أن احد المقاتلين سقطت على رأسه صخرة ولما صحى من النوم لم يحس بها.

وتأتي هذه القصص المزعومة ليظهر القيادي الحوثي بطولات كاذبة للحوثيين وكرامات من الله.

وعلق محمد جميح مندوب الجمهورية اليمنية وسفيرها لدى منظمة اليونسكو، على المقطع بالقول:" تأملوا وجه هذا الكذاب تقرؤوا الكذب بين عينيه، الأفيون هو سلاح الكهنة الأكثر فتكاً بالأتباع".