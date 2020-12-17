شكرا لبحثكم عن خبر البنك الدولي يحدد تكاليف إعادة الإعمار في اليمن واجمالي الأضرار الاقتصادية جراء الحرب (تقرير) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حدد البنك الدولي إجمالي الأضرار التي لحقت ب 16 مدينة يمنية جراء الحرب وقال انها بلغت حتى شهر يناير 2020 يتراوح بين 6.8 مليار دولار (كأقل تقدير) و8.3 مليار دولار، وهي صنعاء و عدن و الضالع و الحديدة و عمران و ذمار و صعدة و تعز و لحج و مأرب و رداع و الحزم و الخوخة و بيحان و لودر.

ونشر البنك الدولي في تقرير تحت إسم (التقييم المستمر للاحتياجات في اليمن "المرحلة الثالثة" 2020)، والصادر يوم أمس الثلاثاء، عدداً من الخسائر في عدة قطاعات أهمها:

- قطاع الإسكان (الأكثر تضرراً): خسائر تتراوح بين 5.1 و6.2 مليار دولار.

- قطاع الصحة: خسائر تتراوح بين 605 و740 مليون دولار.

- قطاع الطاقة: خسائر تتراوح بين 422 و516 مليون دولار.

وقدر التقرير الأضرار في قطاعات المياه والصرف الصحي والنقل والتعليم بمئات الملايين من الدولارات، أما قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات وإدارة النفايات الصلبة فالتقديرات منخفضة نسبياً.

وحدد البنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في اليمن ما بين 20 و25 مليار دولار على مدى 5 سنوات، وهو تقدير لا يشمل جميع المدن والمناطق اليمنية، وبالتالي ليس مؤشراً للبلاد بأكملها.

ويقول البنك عن كيفية حساب تقديرات الأضرار واحتياجات إعادة الإعمار، إنه تم حساب التكلفة بناءً على عدد الوحدات الفعلية (كالمرافق والمتر المربع والكيلومتر من الطرق) ووضعها المادي (الضرر الجزئي أو الدمار الكامل).

وتم حساب تكلفة الأصول المدمرة بنسبة 100% من سعر الوحدة والأصول المتضررة جزئياً بنسبة 40% من تكلفتها الكاملة.