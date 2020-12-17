شكرا لبحثكم عن خبر تجار المخدرات بصعدة يغتالوا رائد عسكري بعد منعه لهم من تهريب عناصر متورطة في الاتجار بالمخدرات والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أغتال تجار المخدرات والحشيش في محافظة صعدة الرائد ناجي علي أحمد صالح المقشي بعد منعه لمافيا المخدرات في محافظة صعدة من تهريب عناصر متورطة في الاتجار بالمخدرات ومصادرة كميات تم القبض عليها في بعض النقاط الأمنية في المدخل الجنوبي للمحافظة .

وقالت مصادر أمنية" للمشهد اليمني" أمس الثلاثاء أن الرائد المقشمي يعد من الضباط المكلفين في إدارة مكافحة المخدرات في صعدة والذي اعاق تجار المخدرات من الحركة بسهولة ورفض استلام مبالغ مالية أكثر من مرة كرشوة له نظير عدم إعاقة عملهم .

وأضافت المصادر أن الرائد ناجي المقشي تعرض لعملية اغتيال من قبل عصابات المخدرات في نقطة الجعملة بمديرية الصفراء في محافظة صعدة بعد اعاقته أكثر من مرة لعملية العبور للمخدرات من النقطة لتجار المخدرات .

وكانت عصابة المخدرات في صعدة قد أقدمت على حرق ملفات التحقيقات في جرائم المخدرات في محافظة صعدة قبل أكثر من شهر واعتدت على رجال الأمن وعدد من القضاة في المحافظه وقامت بتهريب عنصرين متهمين بالاتجار بالمخدرات .

هذا ويعد الصراع على تجارة المخدرات_ وفقا للمصادر الأمنية_ في محافظة صعدة من الخطوط الحمراء والتي يترتب عليها أصالة وتغيير أي قيادات أمنية تعيق من حركة المخدرات أو منافسة كبار التجار في المحافظه والتي تعود عليهم بمبالغ مالية كبيرة .