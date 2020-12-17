تعز: "جسد واحد" تطالب السلطة المحلية بوضع حلول جذرية لطريق "هيجة العبد"

طالبت حملة جسد واحد المجتمعية بتعز، السلطة المحلية في المحافظة "بعمل حلول جذرية، وإعادة تأهيل شامل لطريق هيجة العبد في أقرب وقت ودون مماطلة.

وحمّلت الحملة المجتمعية في بيان لها، نشرته على صفحتها في "الفيس بوك"، السلطة المحلية في المحافظة "المسئولية الكاملة".. مشيرة إلى أنه "مع كل يوم يمر، يضيق الخناق أكثر على المدينة التي يتربعون سُلّم مناصبها".

ودعت الحملة "جميع أبناء محافظة تعز إلى المشاركة الفاعلة في جميع الفعاليات والأنشطة الميدانية النوعية والمتملثة في إشهار أطول عريضة مطالبة بالشرق الأوسط والتي ستعلن عن موعدها الحملة خلال الساعات القليلة القادمة".

وأشارت إلى أنه "بعد مرور أسابيع منذ إعلان الحكومة الشرعية توقيع عقد صيانة طريق هيجة العبد؛ إلا أنه و منذ ذلك الحين لم نر شيء على الواقع, بالرغم من أن قرار الصيانة الجزئية هو تكرار للإجراءات العبثية المستمرة".

وقالت: "إن هذا التسويف والمماطلة ومحاولة تخدير الشارع والرأي العام وضعنا في حملة جسد واحد أمام خيار لابد منه ويتمثل في مواصلة أنشطة حملة مناصرة طريق هيجة العبد, والتي كنا قد جمدنا أنشطتها لإتاحة الفرصة للحكومة وسلطات تعز للقيام بواجبها".

وطالبت في هذا الصدد، "الحكومة الشرعية التوجيه بسرعة تخصيص موازنة شاملة لإعادة صيانة وتأهيل طريق هيجة العبد بشكل كامل، ووفق جدول زمني واضح ومحدد، والابتعاد عن الحلول الترقيعية والمؤقتة، إلى جانب إدارج ملف فك الحصار عن تعز في أي مفاوضات قادمة".

وناشدت بلسان أبناء مدينة تعز المحاصرة، "ضمير العالم الحر والأمم المتحدة، ومبعوثها إلى اليمن، ومنظماتها بالعمل الجاد والضغط على جماعة الحوثي لرفع حصارها الجائر عن مدينة تعز".

وقالت الحملة، "إن أبناء مدينة تعز ليسوا مجرد أرقام تدفن في التقارير والإحصائيات، بل بشر من حقهم العيش بأمان وسلام، ويقع على عاتق المجتمع الدولي وكل الأطراف المحلية العمل لرفع الحصار والقصف عن مدينة تعز وسكانها".

ودعت الحملة "كافة الناشطين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني، والفعاليات الشبابية، ووسائل الإعلام إلى حشد الطاقات المجتمعية، والتفاعل الجاد مع هذه القضية الملحة والضغط على الجهات المعنية للقيام بمسئولياتها تجاه منفذ هيجة العبد".

وطريق "هيجة العبد" هي طريق واصل بين خط تعز-عدن عبر طور الباحة، وهي منفذ "تعز" الوحيد إلى العالم الخارجي.

وكانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي، التوقيع على اتفاقية تنفيذ مشروع صيانة وتأهيل طريق هيجة العبد بين صندوق صيانة الطرق وشركة الخضيري بطول 8.3 كم بقيمة 466 مليون و 793 ألف ريال لمدة 4 أشهر، لكن العمل لم يتم حتى اليوم.

