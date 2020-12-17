

شكرا لقرائتكم خبر عن زواج الفنانة حلا الترك يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. والمفاجأة من هو العريس وماهي الملابس التي ارتدتها في حفلة الزفاف.. شاهد الفيديو والصور والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - زواج الفنانة حلا الترك يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. والمفاجأة من هو العريس وماهي الملابس التي ارتدتها في حفلة الزفاف.. شاهد الفيديو والصور

انتشر على تويتر هاشتاغ "زواج حلا الترك" الذي تزامن مع نشر صور لها وهي ترتدي فستان الزفاف، ولم يعرف من هو مطلقه، إلا أنّ التعليقات أجمعت على أنّ حلا لا تزال صغيرة على الزواج خصوصاً أنها لم تنهِ دراستها بعد.

وقد نفى البعض الخبر مؤكدين أنّ الصور هي من جلسة تصوير، وأنّ حلا لم تتزوّج، وقام البعض بنشر صور لـ حلا من برنامج "أرابز غوت تالنت" حيث كانت لا تزال طفلة تغني بسن مكسور.

حلا التزمت الصمت، كما فعلت قبل أسابيع عندما أشيع خبر وفاتها، ما جعل البعض يتكهّن أنّ هذه الحملات التي تعيد اسم حلا إلى الأضواء ليست بريئة، وأنّ حلا نفسها تقف وراءها، بدليل أنها تلتزم الصمت في كل مرّة يكون فيها التوضيح مطلوباً، إلى أن تتفاعل القضية فتنفيها بعد أيام.

يذكر أنّ حلا الترك شاركت بمناسبة عيد الفطر المبارك، في مسرحية "صنع في زين" التي عرضت في الكويت، بمشاركة عدد من الممثلين الكويتيين

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