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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يطلع على التجهيزات الجارية في مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك بالشحر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، سير الأعمال النهائية الجارية في تجهيز مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك بمديرية الشحر الذي يعد من أكبر المشاريع الاستثمارية في القطاع السمكي في بلادنا.
واستمع المحافظ البحسني، من رئيس مجلس إدارة مصنع الوطنية سالم أحمد باقازي، الى حجم الطاقة الانتاجية لخط إنتاج التونة ذات الزعانف الصفراء بكمية 100 طن يومياً..منوها بأن المصنع سيستوعب 450 عامل وعاملة في الدورة الانتاجية الكاملة، والذي يتضمن عدد 2 خطوط انتاج تعبئة وتصنيع، إلى جانب مصنع الطحن لمخلفات الأسماك الذي يعد من أفضل المصانع على مستوى الشرق الأوسط وتقدر طاقته الانتاجية عند تشغيله بحوالي 55 طن يومياً.
واطلع محافظ حضرموت، على مكونات المصنع وطاف بأقسام الثلاجة وتحضير الأسماك ومصنع الثلج، وما سينتجه المصنع عند التشغيل من معلبات التونة بمختلف الأحجام، ومنتجات معلبة للأغذية البحرية، وأسماك مجمدة، وإنتاج مطحون سمكي وزيوت سمكية..مؤكداً اهتمام قيادة السلطة بالمحافظة بالمستثمرين والمشاريع الاستثمارية بالمحافظة.
واشار المحافظ البحسني إلى أن الاستقرار والأمن الذي تشهده محافظة حضرموت والبيئة الآمنة والتسهيلات التي تقدمها قيادة السلطة المحلية للمستثمرين، كفيلة بجلب رؤوس الأموال والتجار والمستثمرين للإستثمار في المحافظة.
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