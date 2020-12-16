القوات المشتركة تبدأ عملية لتحرير شمال الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت القوات المشتركة عملية عسكرية واسعة في محافظة الضالع اليمنية، وحرّرت عدداً من المواقع في الجبهة الشرقية لمنطقة مريس، كما تمكّنت وحدات أخرى من تحرير عدد من المواقع في مديرية الحشا غربي المحافظة.



وذكرت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة من تشكيلات عدة، استعادت أغلب المواقع في منطقة القهرة، والتي كانت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي.

وفي غربي المحافظة تمكنت القوات من التقدم نحو مواقع الميليشيا الحوثية في قطاع بتار والسيطرة على مواقع جديدة كانت تخضع لسيطرة الميليشيا في شمال شرقي مديرية الحشا وفق ما أكده قائد اللواء السادس مقاومة العقيد محمد الشوبجي الذي أكد أن اللواء وبتغطية نارية من القوات المجاورة نفّذ عملية هجومية ناجحة، وتمكن من السيطرة على مواقع مستحدثة كانت تحت سيطرة الميليشيا في قطاع جبهة بتار الواقعة في أقصى الجنوب الغربي لمديرية قعطبة.

وتأتي هذه العمليات بعد سلسلة هجمات شنتها ميليشيا الحوثي على قطاع جبهة بتار، فيما تشهد بقية جبهات شمال الضالع مواجهات مع الميليشيا.