بلادنا تشارك بالاجتماع الـ 18 للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاركت بلادنا ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، في الاجتماع الـ 18 للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، الذي اختتم أعماله اليوم.



وناقش الاجتماع، عدداً من البنود منها تقرير الإدارة العامة للمنظمة عن الأنشطة التي نفذتها خلال الفترة منذ ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2020، وكذلك مناقشة تفاصيل انعقاد المؤتمر الثامن للمنظمة برئاسة الجمهورية اللبنانية، والذي يحمل عنوان "المرأة العربية والتحديات الثقافية"، ومن المقرر أن ينعقد في شهر فبراير 2021م.

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