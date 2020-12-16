شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة استكمال مشروع شبكة مياه ضبوت في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020 ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، مع مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مطر كده ومدير عام الغيضة سالم عوض والجهات المختصة، استكمال مشروع شبكة المياه بمنطقة ضبوت وتسليمه لمؤسسة المياه.

ووجه نيمر، باستكمال الجوانب الفنية للمشروع وتسليمه للمؤسسة العامة للمياه، والرفع بالاحتياجات اللازمة لتشغيل المشروع من أجل ضمان إيصال الخدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم.

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