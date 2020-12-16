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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح ورشة تعريفية لمشروع المساعدات والحماية المتكاملة للمتضررين من الحرب بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، ورشة تعريفية بمشروع المساعدات الانسانية والحماية المتكاملة للسكان المتضررين من الحرب الذي تنفذه منظمة كير العالمية، في اربع مديريات بالمحافظة، بتكلفة 2 مليون و877 الفا دولار امريكي، بتمويل مكتب المساعدات التنموية والخارجية (الأوفدا).
ويستهدف المشروع مديريات (المدينة، مأرب الوادي، حريب، ورغوان)، ويهدف الى تخفيف معاناة السكان من النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة المتضررين من الحرب.
واكد وكيل المحافظة، اهمية تقييم الاثر للتدخلات الانسانية ضمن تمويل المشروع..مشددا على الشفافية في تنفيذ المشاريع والتدخلات الانسانية بما يحقق الهدف الحقيقي..مثمناً تدخلات منظمة كير التي فتحت مكتب لها في المحافظة، وتساهم بشكل كبير في تخفيف معاناة المواطنين والنازحين المتضررين من الحرب.
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