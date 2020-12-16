نائب رئيس الجمهورية يستعرض تجاوزات وخروقات الحوثيين لاتفاق الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه اليوم نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة آنيلا كروسلاك، جملة من القضايا المرتبطة باتفاق الحديدة المنبثق عن تفاهمات استوكهولم والعراقيل التي حالت دون تنفيذه مع مرور الذكرى السنوية الثانية له.



وأكد نائب الرئيس بأن الشرعية قدمت الكثير من التنازلات من أجل تنفيذ اتفاقية الحديدة بشكل كامل وعلى أسس واضحة وصريحة، في حين عرقل الحوثيون كل خطواته بدءاً بمرحلة وقف إطلاق النار ومروراً بفتح المنافذ والممرات الإنسانية وانتهاءً بالانسحابات وغيرها.

وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى أن قنص واستهداف الحوثيين للعقيد محمد شرف الصليحي عضو فريق مراقبة وقف إطلاق النار ما أدى إلى استشهاده فضلاً عن مئات الخروقات والتجاوزات اليومية، أثبتت جميعها عدم جدية الحوثيين في التنفيذ، واتخاذهم لاتفاق استوكهولم وسيلة لكسب الوقت والتحشيد العسكري المسلح في اتجاه جبهات أخرى منها مأرب والجوف.

ودعا نائب الرئيس في اللقاء الأمم المتحدة إلى الضغط على جماعة الحوثيين واتخاذ إجراءات عقابية مباشرة على تجاوزاتها المستمرة لبنود اتفاق الحديدة الذي اعتبره الجميع نقطة ارتكاز وحجر أساسٍ لإحلال عملية سلام شامل لولا هذا التعنت والصلف الحوثي.

من جانبه أشار نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة إلى الجهود المبذولة لاستئناف مهام فرق التنسيق وإعادة الانتشار بما من شأنه تنفيذ الاتفاق، مؤكدة الحرص على الانتهاء من تنفيذ اتفاق الحديدة واستكمال تنفيذ اتفاقية استوكهولم بما يؤسس لسلام شامل ودائم.

حضر اللقاء رئيس الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار اللواء الركن محمد مصلح عيضه.