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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يفتتح مشاريع تعليمية في المكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
افتتح محافظ حضرموت - قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، اليوم، ومعه مدير مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت جمال عبدون، مشاريع تعليمية في مدينة المكلا، بتمويل محلي.
وشملت المشاريع افتتاح مشروع 18 فصلا دراسيا مع ملحقاتها ومعملا للحاسوب ومختبرا علميا بمجمع فاطمة الناخبي التعليمي في منطقة فوة، ومشروع بناء 12 فصلاً دراسياً مع ملحقاتها ومعملا للحاسوب ومختبرا علميا وقاعة كبرى للأنشطة المختلفة بثانوية المكلا النموذجية للبنات في فوة، ومشروع 6 فصول دراسية مع ملحقاتها بمدرسة المحضار بمنطقة خلف للإسهام باستيعاب طلاب المنطقة والتخفيف عنهم من التوجه إلى مدارس بعيدة في المكلا، إضافة إلى افتتاح قاعة كبرى وقاعات للأنشطة وملعب لكرة القدم ومصلى بثانوية المكلا النموذجية للبنين بمنطقة خلف.
كما اطلع المحافظ البحسني، على مستوى سير العمل في مشروع إعادة تأهيل مدرسة الجماهير التي تعد إحدى المعالم التربوية التاريخية في المكلا .. مستمعا إلى الجهود المبذولة وبلوغ نسبة إنجاز المشروع نحو 70%.
وأكد البحسني، اهتمام قيادة محافظة حضرموت بمشاريع قطاع التعليم التي تحظى بحرص واهتمام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .. منوها بأهمية المشاريع التربوية والتعليمية وانعكاسها إيجابيا على سير العملية التعليمية والتحصيل العلمي للطلاب .. مشددا على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من منجزات بقطاع التعليم تشمل مدارس شاملة متضمنة معامل للحاسوب والوسائل التعليمية والمختبرات وصالات الألعاب الرياضية.
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