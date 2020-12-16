انعقاد ورشة العمل التمهيدية لمعرض ومؤتمر الغذاء والدواء بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عقدت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة العمل التمهيدية للتحضير لمحاور معرض ومؤتمر فوديكس اليمن الأول للغذاء والدواء، الذي تنظمه مجلة الإستثمار ومؤسسة المستثمر للمؤتمرات والمعارض.



وناقشت الورشة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأكاديميين والمختصين وممثلين من منظمات وهيئات ورجال اعمال ومهتمين بمجال الغذاء والدواء، اوراق عمل حول التجارة والاقتصاد والاتفاقيات الدولية وقراءة في وضع الأمن الغذائي التحديات والحلول والتسهيلات الجمركية اضافة الى الفرص الاستثمارية الرقابة على الغذاء والدواء وحماية المستهلك والملكية الفكرية الأمن الدوائي الزراعة في اليمن ودورها في تحقيق الأمن الغذائي والاعلام التنموي.

وفي الافتتاح، اشار وكيل مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، الى المسؤولية الملقاه على عاتق المصلحة في حماية المنتج الوطني والرقابة على دخول الممنوعات والحد من التهرب الجمركي والحفاظ على الاقتصاد..لافتاً الى ان مهام الجمارك حماية وتشجيع الانشطة والمشاريع التجارية المتعلقة بالغذاء والدواء ووضع معالجات تضمن عدم فرض اي رسوم خارج اطار القانون سوء للمواد الغذائية او الدوائية.

فيما اشارت كلمات مدير عام الهيئة العامة للاستثمار بعدن علي جرهوم ورئيس السكرتارية الفنية للأمن الغذائي بوزارة التخطيط الدكتور الخضر عطروش ومستشار المنطقة الحرة علوي باهرمز وممثل وعضو الغرفة التجارية والصناعية محمد علي المنصب في مجملها ، الى أهمية الورشة في إيجاد حلقة وصل بين الهيئات والجهات المعنية بالغذاء والدواء وشركائها من القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون في الصناعات الغذائية والدوائية، وزيادة نسبة مساهمتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد.

واستعرضت الكلمات الدور المعول للقطاع الخاص في دعم الصناعات الوطنية وتوطيد علاقة التعاون مع الجهات الحكومية لمواجهة التحديات والاشكاليات التي تواجههم بما يعود بالنفع ويخدم الاقتصاد بشكل عام..مشيدين بالتجاوب البناء للجهات المشاركة في الورشة التحضيرية المتعلقة في الإعداد والتحضير لمحاور واهداف معرض ومؤتمر فوديكس اليمن الأول للغذاء والدواء المزمع اقامته في شهر يونيو للعام القادم 2021م، وذلك في اطار المسؤولية الجماعية لكافة الجهات للنهوض بواقع الاقتصاد بالبلاد.

وتطرقت الورشة الى رؤية ورسالة معرض الغذاء والدواء التي شملت على تمكين مجتمع الانتاج الغذائي والدوائي في البلاد من تجويد منتجاته وتأمين سلامته وتطويره وتعزيز ثقة المستهلكين به وابراز دوره في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، والوقوف امام مجمل التحديات الراهنة والمستقبلية للأمن الغذائي والدوائي اليمني وانعاش الحراك الاقتصادي والتجاري وتشجيع الانتاج المحلي وفتح افاق وفرص جديدة امام الشركات المحلية والاجنبية ومكافحة التقليد والحفاظ على الحقوق الملكية وزيادة الكفاءة الانتاجية