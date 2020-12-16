قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة ينظم المؤتمر الأول للرعاية التنفسية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عقد بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، المؤتمر الأول للرعاية التنفسية والذي نظمه قطاع الطب العلاجي بالادارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الصحة العامة والسكان.



وناقش المؤتمر، بمشاركة 300 مشارك من أطباء الطوارئ والعناية المركزة والتخدير والعناية التنفسية في المستشفيات العامة والخاصة في عدد من المحافظات، أربعة محاور علمية تتعرض لـ 12 ورق علمية ذات صلة بالرعاية التنفسية ومرض واعراض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) والعلاج الطبيعي للصدر والتيقظ والعناية والأمراض الرئوية والقلبية مع المصاحبة لفيروس كورونا والتشخيص الحديث له.

واكد كلاً من وكيل اول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي ،ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي ومدير مكتب الصحة بعدن الدكتور على عبدالله صالح، على أهمية انعقاد المؤتمر ومحاوره العلمية التخصصية..داعيين الجميع الى الخروج بتوصيات تعزز من عمل أطباء الرعاية التنفسية باعتباره احد اهم اعمدة خدمة المريض في اللحظات الحرجة.

من جانبه استعرض، مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الصحة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور عبدالرقيب محرز ، مراحل الاعداد والتحضير للمؤتمر والحاجة الملحة التي اقتضت عقده للاسهام في وضع المخارج العملية والعلمية لقضايا تلامس ألامراض التنفسية..مشدداً على ضرورة حشد الطاقات ودعم هذا التخصص الهام.

كما اكد رئيس هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس، في كلمة له على الدور الذي لعبته هيئة المواصفات في مكافحة جائحة كورونا واجراءتها الاحترازية للمطابقة على كثير من المنتجات المستخدمة طبياً.

واوصى المؤتمر، على ضرورة التأهيل والتدريب والاعتراف بتخصص الرعاية التنفسية من قبل التخصصات الطبية وادخاله ضمن برامج مجلس التخصصات الطبيه والتزام جميع المستشفيات العامة والخاصة بفتح أقسام للرعاية التنفسية، وعمل قاعدة بيانات للكوادر المدربة والمؤهلة وإصدار مواصفات ومعايير موحدة لأجهزة التنفس الصناعي ووضع هيكل تنظيمي لاقسام الرعاية التنفسية.

وفي ختام المؤتمر، تم تكريم عدد من المبرزين في الجيش الأبيض.