"الأرصاد" يحذر من موجة برد شديدة في عدة محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ عدن

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، من استمرار موجة برد شديدة أثناء الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية مع احتمال تشكل الصقيع على محافظات ” حجة، والمحويت، وريمة”.



وتوقع المركز اليوم أن تشهد المناطق الساحلية من البلاد، أجواء صحوة الى غائمة جزئياً مع احتمال هطول امطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق المحاذية لها.

وبحسب المركز، تكون الرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا تصل اقصى سرعة لها 30 عقدة تعمل على اثارة الاتربة والرمال خاصة على السواحل الغربية ومدخل باب المندب