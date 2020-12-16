شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف: تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض أوشك على الانتهاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال التحالف العربي، اليوم الأربعاء، إن تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة وفقا لتلفزيون السعودي.



وذكر أن عملية فصل القوات في أبين، وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام الطرفين.

وأكد أن نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض أوشك على الانتهاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.