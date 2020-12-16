شكرا لبحثكم عن خبر العميد ورق: الحوثي مستمر في نسف ستوكهولم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ‏العميد نجيب ورق : ستوكهولم امام منعطف خطير ،والميليشيات منعت نائبة رئيس البعثة الاممية من زيارة مصنع اخوان ثابت

خاص / الحديدة

اكد العميد نجيب ورق عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق اعادة الانتشار في الحديدة ان دخول العام الثالث على توقيع اتفاق ستوكهولم في ظل استمرار تصعيد ميليشيات الحوثي وتماديها في سفك دماء المدنيين وعدم التزامها بتنفيذ اي بند من بنوده يضع الاتفاق وجهود المجتمع الدولي والمبعوث الاممي الى اليمن امام منعطف خطير.

واشار العميد نجيب ورق الى ان الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي في الدريهمي والتحيتا والمجمع الصناعي لاخوان ثابت والتي ندد بها العالم ، اضافة الى عدم التزامها بقرار وقف اطلاق ، تؤكد رفض الميليشيات للسلام واصرارها على نسف اتفاق ستوكهولم ، الامر الذي يوجب على المبعوث الاممي اعادة الاعتبار لهذا الاتفاق حتى لايتحول الى مجرد حبر على ورق .

واكد عضو الفريق الحكومي في لجنة اعادة الانتشار التزام القوات المشتركة باتفاق ستوكهولم وانها تمارس اقصى درجات ضبط النفس امام الخروقات والانتهاكات المتواصلة للميليشيات ، حرصا على عودة السلام عبر الخيار السلمي في الوقت الذي لديها القدرة على فرضه باساليب اخرى .

واوضح العميد نجيب ورق ان الفريق الحكومي اطلع مؤخرا نائبة رئيسة البعثة الأممية لتنفيذ اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك واعضاء البعثة، خلال زيارتها لمدينة حيس وكذلك لمدينة المخا على حجم الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين ونسفها لاي تقدم يتحقق في سياق اعادة الانتشار في الحديدة ..

وكشف عن اقدام ميليشيات الحوثي على قصف مجمع اخوان ثابت ، لمنع نائبة رئيس البعثة الاممية من زيارة المصنع والتي تم الترتيب لها في ذلك الاسبوع ، في اصرار على افشال الجهود الجادة التي تبذلها نائبة رئيس البعثة لتهيئة الاجواء لاستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة لاعادة الانتشار .

وسخر العميد نجيب ورق من تصريحات ممثل ميليشيات الحوثي محمد القادري، والتي زعم فيها منع رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة من الدخول إلى الدريهمي، مؤكدا ان ترويج مثل هذه الاكاذيب ليس مستغربة من شخص باع نفسه لميليشيات ترتكب جرائم حرب بحق ابناء الحديدة تثير غضب عالمي ، فيما تحول الى مجرد بوق يدافع عن القتلة والمجرمين.