شكرا لبحثكم عن خبر تفخيخ سيارة أهم قائد امني في العاصمة عدن .. صور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استهدف انفجار بعبوة ناسفة صباح اليوم موكب قائد قوات حماية المنشآت الحكومية العميد أحمد مهدي بن عفيف في العاصمة عدن.

وأوضح المتحدث العسكري لقوات حماية المنشآت العقيد عبدربه البجيري ملابسات الحادثة مؤكدا نجاة العميد أحمد بن عفيف من محاولة اغتيال استهدفت صباح اليوم.

وقال البجيري أن عبوة ناسفة انفجرت في طقم حراسة موكب العميد أحمد بن عفيف أثناء ذهابه إلى الدوام الرسمي بمقر قيادة قوات حماية المنشآت الحكومية.

وأشار إلى أن العبوة استهدفت طقم الحراسة وأدى انفجارها إلى أضرار مادية بالطقم فيما لم تحدث أي إصابات بين صفوف مرافقي قائد قوات حماية المنشآت الحكومية.

وأكد البجيري سحب الطقم إلى معسكر الصولبان مقر قيادة قوات حماية المنشآت الحكومية فيما تم استدعاء فريق التكتيك الجنائي لكشف ملابسات الحادثة.

وشدد بأن هذه الحادثة الجبانة لن تثني قوات حماية المنشآت الحكومية عن أداء مهامها الأمنية وتأمين المرافق والمؤسسات الحكومية بكل حزم وقوة.