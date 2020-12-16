شبوة.. إصابة امرأتين بانفجار لغم من مخلفات الحوثيين بعسيلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ شبوة

أصيبت امرأتان بانفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي في مديرية عسيلان غرب محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).



وأفادت مصادر محلية، أن لغماً انفجر، أمس الثلاثاء، بوادي الحريم في مديرية عسيلان أثناء مرور سيارة كانت تقل عوائل في طريق عودتهم إلى منازلهم نتج عن ذلك إصابة امرأتين.

ولفتت المصادر أن المرأتين أصيبت إحداهما بكسر في رجلها وأخرى برضوض، وتم اسعافهما إلى مستشفى عتق العام لتلقي العلاج.

يشار إلى أن الألغام الحوثية أودت بحياة عدد من المدنيين بالإضافة إلى نفوق عدد من المواشي خلال الثلاثة الأعوام الماضية