شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. قطع خط رئيس في العاصمة عدن بسبب المرتبات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مواطنون عن قيام عسكريين محتجين ظهر اليوم الأربعاء بقطع خط خط كابوتا - إنماء في عدن . وقال مواطنون لصحيفة ١٧ يوليو الإخبارية إن محتجين عسكريين غاضبين أغلقوا خط خط كابوتا - إنماء بالإطارات المشتعلة على خلفية مطالبتهم بصرف مرتباتهم المتأخرة . ومنع المحتجون سائقي السيارات من المرور مما أدى إلى تكدس عشرات السيارات التي مازالت تنتظر لفتح الخط .

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