مقتل مدني وتدمير منزل بقصف مدفعي لمليشيا الحوثي في مريس بالضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ الضالع استشهد مدني بقصف مدفعي شنته مليشيا الحوثي، الأربعاء 16 ديسمبر/ كانون الاول 2020م، على مناطق سكنية شمالي مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع، (جنوبي اليمن).

وذكرت مصادر عسكرية أن مدفعية مليشيا الحوثي المتمركزة في منطقة المضاريب بجنوب مدينة دمت، استهدفت قرية (بيه) بعدد من قذائف المدفعية. وتسبب القصف بتدمير منزل واستشهاد صاحبه وترويع النساء والأطفال. ودان حقوقيون استهداف مليشيا الحوثي المناطق السكنية، مطالبين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحمل مسؤوليتهم تجاه الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين أمام صمت مريب لها. وذكرت المصادر أن القصف الحوثي جاء بعد تلقيها ضربة موجعة من قبل القوات المشتركة في مواجهات فجر اليوم نفسه، والتى انتهت بتقدمها ميدانيا في منطقة القهرة والسبعة، فضلا عن تكبيدها مليشيا الحوثي خسائر بشرية فادحة.

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