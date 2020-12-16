الكثيري يفتتح فرع الهيئة العامة للنقل البري بوادي حضرموت والصحراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري ،اليوم، بمدينة سيئون ، ومعه القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم النقل البري علي محروق، فرع الهيئة العامة بوادي حضرموت والصحراء.



وتعرف وكيل المحافظة خلال الافتتاح من مدير عام فرع الهيئة العامة للنقل البري بوادي حضرموت المهندس عمر باعارمة، على دور الفرع في تنظيم الحركة واستخراج التراخيص لحافلات النقل والاشراف العام عليها وترتيب مواقعها بشكل مناسب للتخفيف الازدحام في خطوط السير ، الى جانب القيام بكافة المهام بطريقة منظمة وقانونية تسهم في النهوض بقطاع النقل.

وثمّن القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم النقل البري، جهود قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت ودعمها اللامحدود وتذليل كافة الصعوبات لافتتاح فرع الهيئة الذي سيعمل على تنظيم حركة النقل البري داخل المدينة من خلال إنشاء محطة نقل ركاب لتنظيم حافلات النقل ومكاتب الشركات المحلية والدولية..مؤكدا دعم الهيئة ومساندتها للفرع لتحقيق انطلاقة نوعية ومميزة.