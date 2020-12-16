شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن بريك: حربنا ضد من يريد فرض وحدته بالإكراه وليس ضد الشمال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، إن الحرب من جانب المجلس الانتقالي، ليست ضد شمال اليمن.



وعبر بن بريك، عن ثقته بالوصول لحل الدولتين مع عقلاء الشمال وليس مع اللصوص الشماليين وفي مقدمتهم الإخونجية - حد قوله.

وأضاف: "حتى القوميون العرب في الشمال المتحمسون للوحدة العربية كإيديولوجية سنصل معهم لذلك فلن يكونوا أشد عروبة وقومية من مصر عبدالناصر".

واختتم بن بريك: "حربنا ليست ضد الشمال، هي ضد من يريد فرض وحدته بالإكراه"