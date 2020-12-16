شكرا لبحثكم عن خبر مقتل قيادي وإصابة آخر من القوات المشتركة في محور الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل قيادي و عدد من جنود القوات المشتركة في جبهات مُريس بعد قيامهم بالزحف بأتجاه موقع القهرة الذي يسيطر عليه الحوثيين . وافادت مصادر محلية "للمشهد اليمني" أن القيادي يوسف علي مسعد الأهنومي بمعية جنديين من افراده وهم عمر السروري وحزام القوز . وذكرت المصادر أن القيادي العز القحطاني اركان اللواء الرابع احتياط أصيب في نفس الاشتباكات . وشهدت جبهة الضالع اشتباكات عنيفه تمكنت من خلالها القوات المشتركة من صد هجوم كبير لمليشيات الحوثي .

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