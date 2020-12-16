شكرا لبحثكم عن خبر العثور على شابة ”يمنية” ”مشنوقة” في منزل زوجها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، بالعثور على شابة "يمنية" "مشنوقة" في منزل زوجها.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، إن أقارب إحدى الفتيات "عشرينية"، بمحافظة إب عثروا عليها مشنوقة في منزل زوجها.

ولفتت المصادر الى أنه لم يتم التعرف على سبب وفاة الشابة التي تنحدر من قرية ذي عقيب، حتى لحظة كتابة الخبر.

وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي انفلات أمني غير مسبوق وتكرار لجرائم القتل والنهب بشكل شبه يومي.

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