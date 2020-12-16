شكرا لبحثكم عن خبر السفارة اليمنية في الامارات تزف بشرى سارة للمقيمين والزائرين (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

زفت السفارة اليمنية في دولة الامارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، بشرى سارة للمقيمين والزائرين.

وبحسب تعميم تلقاه "المشهد اليمني"، اعلنت السفارة عن استئناف استقبال طلبات السفر للمقيمين والزائرين.

وكانت السفارة اليمنية في الكويت أعلنت عن استئناف استقبال طلبات السفر لليمنيين المقيمين والزائرين.

يأتي ذلك بعد أيام من اعلان سلطنة عمان فتح تأشيرات العبور عبر اراضيها، شريطة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها بشأن جائحة كورونا.