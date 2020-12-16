شكرا لبحثكم عن خبر انفجار يضرب قاعدة الديلمي العسكرية شمال صنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية عن سماع دوي إنفجار كبير في قاعدة الديلمي العسكرية المتاخمة لمطار صنعاء الدولي شمال العاصمة صنعاء دون معرفة الأسباب حتى الآن .

وأضافت المصادر لـ"الشهد اليمني" اليوم الثلاثاء أن الإنفجار قد يكون ناتج عن تجارب صاروخية فاشلة كما حصل في فترات سابقة أو خلل في عملية التخزين .

واستبعدت المصادر وقوف طيران التحالف العربي وراء عملية الإنفجار بسبب عدم سماع المواطنين لأي أصوات طيران مساء اليوم .

هذا وسقط العديد من الخبراء الحوثيين في عمليات صاروخية فاشلة أثناء محاولة إعادة ترميم صواريخ منتهية من مخازن الجيش اليمني الذي سيطرت عليها مليشيا الحوثي نهاية عام 2015م أغلبها روسية الصنع ومخزنة منذ ثمانية القرن الماضي .