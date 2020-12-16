”الاتصالات” بصنعاء تعلن عن تخفيضات كبرى بالتزامن مع تضييق الخناق على المواقع الالكترونية

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، عن تخفيضات كبرى بالتزامن مع تضييق الخناق على مئات المواقع الالكترونية الصحفية والمؤسسية؛ بتعزيز الحجب بشكل نهائي.

و وعدت في ورشة عمل خاصة بقطاع مشغلي الاتصالات نظمتها المؤسسة العامة للاتصالات، تابعها "المشهد اليمني"، مشغلي الاتصالات باستراتيجيات جديدة في كافة النواحي التشغيلية والتسعيرية وفي مقدمتها اطلاق تخفيضات كبرى في أسعار خدمات الربط الشبكي والانترنت المخصص.

وتعهدت بإعداد مصفوفة تخفيضات إضافية موجهة لقطاع المشغلين (يمن موبايل، سبأفون، واي، ام تي ن).

يأتي ذلك في ظل سياسات حجب تنتهجها سلطات المليشيا، بما يؤدي الى نهب ارصدة المواطنين عبر برامج "كسر الحظر"، في انتهاك صارخ لحرية المعرفة والحق الانساني للجميع في الوصول الى المعلومات دون قيد أو شرط.

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