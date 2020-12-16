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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي يوضح أهم مكاسب تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020
الشحات غريب
علق المحلل السياسي اليمني والخبير العسكري العميد الركن ثابت حسين صالح، على أهم مكاسب تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي.
وقال ثابت في تصريحات خاصة لــ"الخليج 365"، إن اتفاق الرياض مكسب لكل الأطراف وليس فقط للطرفين الموقعين عليه.
وأكد أن اتفاق الرياض يحقق مكاسب هامة للجنوب ممثلا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، لأنه بضعه الشريك الندي للحكومة اليمنية "الشرعية" ويوفر للجنوب فرص مهمة لإرساء الأمن والإستقرار والبناء ويضع حداً فاصلاً للحروب التي شنت ضده لأغراض سياسية خبيثة بمافيها حروب الخدمات والمرتبات.
وأشار أن الاتفاق يحقق لسلطة الشرعية فرصة العودة إلى الداخل (الجنوب) بعد اغتراب دام ما يقارب ست سنوات، وهو فرصة لتحرير القرار الرئاسي من سطوة وسيطرة حزب الاصلاح "إخوان اليمن".
وتابع الخبير العسكري حديثه بأن الإتفاق مهم جدا لتوحيد ودعم جهود التحالف العربي في الحرب ضد الحوثيين خاصة وايران وحلفائها في تركيا وقطر وغيرهم عامة، لأن الانفاق سيعيد بوصلة الحرب إلى وضعها الطبيعي باتجاه الشمال (اليمن).
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