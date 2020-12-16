شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي جنوبي: قوات النخبة الحضرمية مدربة ومؤهلة ولديها انتماء للأرض وتحفظ الامن والسلام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مداخلة للدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبو بكر رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت، حيث أكد أن جنوب اليوم ليس كما قبله.



وأدان كل أدوات الشر التي تعرقل مسيرة التحرير لاستعادة الدولة الجنوبية.

وقال إن الانقلات الامني في وادي حضرموت بسبب عدم انتماء القوات مطالباً قوات النخبة بالسيطرة على الارض واديا وساحلياً وهذ الامر لا تقبل التجديد.

وكشف أن قوات النخبة هي قوات مدربة ومؤهلة ولديها انتماء للأرض وتحفظ الامن والسلام وقدرتها في مواجهة الارهاب.