شاهد..  إدانات واسعة بحضرموت بسبب التصريحات المسيئة للنخبة الحضرمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الخليج 365

كشف تقرير متلفز لقناة عدن المستقلة عن استنكار الأوساط الرسمية والشعبية في محافظة حضرموت وزير الخارجية في الحكومة اليمنية واصفين إياه بأنه الفاقد لشرعيتها المدعو محمد الحضرمي التي وصف فيها قوات النخبة الحضرمية بالمليشيات وطالبوا بمحاكمته بسبب تصريحاته المسئية لقوات نظامية شرعية ودستورية.



فعبر تغريدة لوزير الخارجية قام بوصف قوات النخبة الحضرمية بالمليشيات الأمر الذي لاقي إدانات واسعة والتي لاقت استياءاً واسعاً في محافظة حضرموت من الأوساط الرسمية والشعبية مطالبين برد الاعتبار للنخبة الحضرمية.

حيث أكدوا بأن هذه التصريحات أدانها الجميع كونه تدخل في غير اختصاصه، كما استنكر المجلس الانتقالي بحضرموت بتقديم اعتذاراً رسمياً والعدول عن تصريحاته التي اعتبرها أنها اساءة لكل أبناء حضرموت.

وثمنوا دور قوات النخبة الحضرمية في القضاء على الإرهاب وعودة الأمن والإستقرار بحضرموت بعد تحقيق انتصارات كبيرة على تنظيم القاعدة عام 2016.