شكرا لبحثكم عن خبر عبوة ناسفة حوثية تقتل مواطن جوار منزله غربي مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر محلية استشهاد شاب بعبوة ناسفة، زرعتها المليشيا الحوثية، بالقرب من منزله، في مديرية مأرب، غرب محافظة مأرب.

وقالت المصادر إن الشاب صالح الزعبلي الجهمي استشهد بعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي جوار منزله في منطقة المحجزة غرب مديرية صرواح.

وأشارت إلى أن المليشيات الحوثية، تمارس انتهاكات أخرى في منطقة المحجزة، منها نهب منازل المواطنين، وأضافت: لم تكتف بالنهب والسرقة بل قامت بزرع عبوات ناسفة بالقرب من المنازل.

وأودت ألغام الحوثي وعبواتها الناسفة بحياة عدد من المدنيين في صرواح فيما لا تزال تهدد حياة المئات من السكان.