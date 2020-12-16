شكرا لبحثكم عن خبر مصرع قائد الحزام الأمني لميليشيا الحوثي بمحافظة صعدة مع العشرات من عناصر الميليشيا ”الاسم والصورة” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - لقي قيادي حوثي أمني كبير مصرعه على أيدي أبطال الجيش الوطني في محافظة الجوف.

وقالت مصادر مقربة من ميليشيا الحوثي أن القيادي الحوثي المنتحل رتبة رائد ناجي علي احمد صالح المقشي لقي مصرعه مع العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي شرق الحزم بمحافظة الجوف.

وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي يشغل منصب قائد الحزام الأمني للميليشيا الحوثية بمحافظة صعدة.

وتشهد جبهات محافظو الجوف معارك عنيفة خسرت فيها الميليشيا الحوثي عشرات القيادات والأفراد بالاضافة إلى تدمير أسلحة ومعدات عسكرية كبيرة.

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