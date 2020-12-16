شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل كريم من جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بدولة الكويت إستجابة تضع حجر الأساس للمجمع التربوي التنموي بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اليمن / خاص

وضع يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 حجر أساس المجمع التربوي التنموي بمحافظة مأرب ، بتمويل كريم من جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بدولة الكويت ، حيث يأتي هذا المجمع احياءً لذكرى الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله عليه ، بحضور وكيل محافظ محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح والمهندس طارق لكمان المدير التنفيذي لمؤسسة إستجابة والمهندس عماد بامؤمن مدير إدارة المشاريع بمؤسسة استجابة والأستاذ محمد سليم مدير المشاريع بمكتب استجابة مأرب .

المشروع يتكون من مسجد ومستوصف طبي متكامل بالإضافة إلى معهد تدريبي مهني.

وفي التدشين أكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح على دعم السلطة المحلية بالمحافظة لمثل هذه المشاريع النوعية التي سيستفيد منها شريحة واسعة من الناس.

وأثنى الوكيل مفتاح على جهود دولة الكويت الشقيقة في دعمها الكثير من المشاريع الاغاثية والتنموية في شتى المجالات معربا عن شكره لجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بدولة الكويت على دعمها لهذا المشروع النوعي الذي يلامس احتياج الناس ونحن بالسلطة المحلية سنقدم كل التسهيلات اللازمة لمثل هذه المشاريع.

من جانب آخر قال المدير التنفيذي لمؤسسة إستجابة المهندس طارق لكمان أن المشروع سيقدم الخدمة الصحية المتميزة و النوعية و التعليم المهني و النوعي مما سيسهم في التنمية في جميع المجالات , فالمشروع سيقدم العديد من الفرص الوظيفية للكثير من الخريجين الذين لم يحصلوا على وظائف سواء في الجانب الصحي أو التعليم المهني كما سيكتسب الكثير من الطلاب و خاصة الذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بالتعليم العالي مهنة في أيديهم تمكنهم من الكسب الحلال و إعانة أسرهم.

واختتم قوله نتقدم بالشكر الجزيل لجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بدولة الكويت ولمن اوقف هذه الأرض الشيخ عبدالله البازلي جعلها الله في ميزان حسناته.

هذا وتهدف المؤسسة من خلال هذا المشروع إلى بناء مجمع تنموي نموذجي لتقديم خدمة نوعية و متميزة في محافظة مأرب للمساهمة في تنمية المجتمع تربويا و صحيا و مهنيا.

#استجابة_لنداء_الحياة

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