أين يدرس طلاب مدينة تعز بعد تدمير الميليشيا الحوثية للمدارس "صور"

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يزيد بن سلمان - شبوة - تحاول ميليشيا الحوثي بكل قدرتها طمس الهوية الجمهورية لدى أبناء الشعب اليمني في وقت تحاول فيه مدينة تعز التمسك بهويتها الثقافية رغم كل التحديات.

وقالت مصادر تربوية في مدينة تعز أن فنادق المدينة المدمرة بفعل قصف الميليشيا الحوثية تحولت إلى فصول دراسية لطلاب المدينة بعد تدمير الميليشيا للمدارس.

وأظهرت الصور طلاب مدينة تعز وهم يدرسون في فنادق دمرتها الميليشيا في صورة تظهر قوة هذه المدينة وصلابة أبناءها.

وقد دمر القصف الهستيري المستمر لميليشيا الحوثي مدارس المدينة وحولها إلى ركام في حين يخاف الطلاب من استهداف بقية المارس.

وتعمد ميليشيا الحوثي استهداف المدارس في محاولة منها لتجهيل الشعب وطمس هويته الثقافية الجمهورية ليسهل نشر فكرها الطائفي السلالي الامامي المتطرف.

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