شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن رفض الدعوة الأممية للحوار وإنهاء الحرب وتحدد شرط وحيد للقبول والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - جددت مليشيا الحوثي رفضها للحوار وإنهاء الحرب في اليمن وإصرارها على الحسم العسكري وخيار الحرب بعد دعوات أممية متواصلة.

وصرح القيادي البارز في سلطة الحوثيين محمد علي الحوثي رئيس مايسمى باللجنة الثورية تمسك جماعته برفض الحوار قبل إيقاف الحرب حسب تعبيره.

ونوه في تغريدة على حسابه بتويتر أن تكون الأولوية هي لوقف العمليات الحربية للتحالف بقيادة السعودية، قبل الذهاب إلى أي جولة مشاورات.

جاء ذلك في أول تعليق حوثي، على دعوة الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس أمس الاثنين التي حث فيها الأطراف على الانخراط في حوار بناء حول خطة مبعوثه الخاص مارتن جريفيث للسلام في اليمن.

و كتب الحوثي قائلا: يريدون حوارا من أجل الحوار، فكان الرد من 2019 وإلى الآن، الا حوار مع استمرار العدوان والحصار".

وترفض المليشيا منذ بدء اجتياحها المدن اليمنية حل الحوار لأي قضية معتمدة على مليشياتها المسلحة لفرض وتحقيق أهدافها.