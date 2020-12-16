شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد اليمني يحذر المواطنين من موجة برد وتشكل صقيع في بعض المناطق ”تفاصيل” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين خلال ال24 ساعة القادمة أن المرتفعات الجبلية ستشهد طقس صحو وبارد إلى شديد البرودة جدا اثناء المساء الصباح الباكرعلى المرتفعات الجبلية و الهضاب الداخلية مع احتمال تشكل الصقيع على اجزاء منها وتكون الشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات ( حجه، المحويت وريمه)، مشمس نهارا مع امكانية تشكل قطع متناثرة من السحب الركامية خاصة على المناطق الشمالية الغربية.

أما المناطق الساحلية فستشهد اجواء صحوة الى غائمة جزئياً مع احتمال هطول امطار خفيفة ومتفرقة على اجزاء من السواحل الغربية والمناطق المحاذية لها، والرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا تصل اقصى سرعة لها 30 عقدة تعمل على اثارة الاتربة والرمال خاصة على السواحل الغربية ومدخل باب المندب.

والمناطق الصحراوية ستشهد طقس خالي من السحب بصفة عامة بارد ليلا، ومشمس نهارا والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للاتربة على اجزاء منها.

أما أرخبيل سقطرى فستشهد اجواء غائمة جزئيا الى غائمة مع احتمال هطول امطار خفيفة ، والرياح معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 الى 20 عقدة.

التنبيهات والتحذيرات :-

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى وخاصة :

* كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذلك المسافرين الى تلك المحافظات الانفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة .

وكذلك الإخوة المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي والنحل حفاظا عليها من اثار البرودة الشديدة والشديدة جدا.

كما يحذرالصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في السواحل الغربية و مدخل باب المندب.