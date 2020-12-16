شكرا لبحثكم عن خبر مشادة كلامية تتسبب بسقوط قتلى وجرحى في محافظة إب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تطورت مشادة كلامية بين شخصين إلى إطلاق نار وسقوط قتلى وجرحى بمحافظة إب وسط البلاد.

ووفقا لمصادر أمنية تابعة لمليشيا الحوثي فقد ضبط أمن مديرية حبيش في محافظة إب المدعو زياد يحيى حسن العكام -30 عاما- بتهمة قتل شخصين وإصابة آخرين، كما تم ضبط المدعو يحيى محمد امين صالح – 24 عاما بتهمة التحريض على القتل.

وذكر أمن المديرية أن المتهم العكام قام بإطلاق النار من بندق ” آلي” نتج عنه مقتل المجني عليه علي نعمان غانم بحير – 60 عاما- والمجني عليه نشوان علي نعمان غانم بحير – 40 عاما – وإصابة مختار علي نعمان غانم بحير – 24 عاما-، كما أصيب المجني عليه صلاح الدين محمد محسن السحلة – 23 عاما- بطلقة أثناء مروره في الشارع العام وأوضح الأمن أن الأسباب ناجمة عن مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليهم.

وتعيش المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي حالة من الفوضى وتردي الخدمات الاقتصادية والأمنية أدت إلى زيادة الجريمة بشكل غير مسبوق.