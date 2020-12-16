شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يقدم عرضا للسعودية للتعاون العسكري معها وحماية موانئها والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال محمد علي الحوثي رئيس مايسمى باللجنة الثورية التابعة لمليشيا الحوثي إنهم يدرسون حماية الموانئ السعودية لو عرض عليهم ذلك.

ونشر الحوثي تغريدة على حسابه بتويتر عرض فيها على السعودية حماية الموانئ ، حيث سخر منه المتابعون كون المليشيا تسيطر على ميناء الحديدة فقط باتفاق أممي لإيقاف الحرب قبل عامين والتي كانت القوات المشتركة بالقرب منه.

وتعرضت سفينة وقود في ميناء جدة السعودي لحادث إرهابي بزورق ملغم وفقا لوزارة الطاقة السعودية.

ولم تكشف السعودية عن المتهم أو من يقف وراء الحادثة مكتفية بوصف الحدث بالإرهابي.