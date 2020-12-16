شكرا لبحثكم عن خبر في أول خطاب له بعد الإعلان رسميا فوزه في الإنتخابات.. بايدن يتمنى هذا الشيء من ترامب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أنه يتمنى أن يعترف ترمب بفوزه في الانتخابات مؤكداً على أنه لا أحد يستطيع الاستيلاء على السلطة في أميركا والشعب هو من يمنحها مشيراً إلى أنه حصل على أكثر من 81 مليون صوت إنتخابيله ولنائبته هاريس.

وقال بايدن في كلمة له في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، إن ترمب وفريق محاميه استمع لهم ٨٠ قاضي في كل الولايات المتحدة الأميركية وفي كل قضية لم يكن هناك أي اثبات يغير أو يعدل أو يعيد أي نتيجة للانتخابات في أي ولاية.

وأضاف بايدن "حين تثار تساؤلات بشأن نزاهة الانتخابات في بلادنا فإن القضاء هو الفيصل ومسؤول ترمب في إدارة الأمن السيبراني أقر بأن هذه الانتخابات هي الأكثر أمانا ونزاهة".

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب إنه حان الوقت للتصدي لفيروس كورونا وإعادة بناء الاقتصاد، ومداواة جراح الأمريكيين، وقلب هذه الصفحة.

وقدم بايدن، التعازي والدعم لأسر ضحايا فيروس كورونا الذين تجاوز عددهم الليلة 300 ألف وفاة.

وصادق المجمع الانتخابي رسمياً مساء الاثنين على فوز المرشح الديمقرطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية وذلك بعد فوزه على المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترمب بعد تجاوزه النصاب بأصوات ولاية كاليفورنيا.

وبحسب شبكة الـ"CNN" الأميركية فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن، حصل على الأغلبية المطلوبة ليكون رئيسا للولايات المتحدة بحصوله على 302 صوتا مقابل 232 لدونالد ترمب.

وتم الانتهاء من التصويت في جميع الولايات، حيث يجتمع المندوبون بشكل عام في عواصمها.